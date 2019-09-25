Сергей Семак о матче с «Енисеем»: Шансы и силы были равны

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал матч с «Енисеем», кторый завершился со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба. По словам господина Семака, шансы и силы соперников были равны.

«Гол нам забили красивый, но во многом случайный, винить в нем кого-то сложно»,— добавил Сергей Семак.

Напомним, что победу «Зениту» обеспечили голы Алексея Сутормина и Роберта Мака. Следующую встречу в рамках Кубка России «Зенит» проведет дома против томской «Томи». Игра состоится 30 октября.