«Зенит» победил «Енисей» и вышел в 1/8 финала Кубка России

26 сентября, четверг
Петербургский «Зенит» обыграл «Енисей» в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России. Игра, состоявшаяся в Красноярске, завершилась победой гостей со счетом 2:1.
Все! Побеждаем 2:1 в Красноярске и выходим в 1/8 финала Кубка России!#ЕнисейЗенит pic.twitter.com/LnsoKoOTFC— ФК «Зенит»?? (@zenit_spb) 25 сентября 2019 г.
В составе петербуржцев отличились Алексей Сутормин и Роберт Мак.
Отметим, что «Зенит» провел кубковый матч без ряда основных игроков, и после первого тайма ему пришлось отыгрываться.
Следующую встречу в рамках Кубка России «Зенит» проведет дома против томской «Томи». Игра состоится на «Газпром Арене» 30 октября.