«Зенит» победил «Енисей» и вышел в 1/8 финала Кубка России

Петербургский «Зенит» обыграл «Енисей» в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России. Игра, состоявшаяся в Красноярске, завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В составе петербуржцев отличились Алексей Сутормин и Роберт Мак.

Отметим, что «Зенит» провел кубковый матч без ряда основных игроков, и после первого тайма ему пришлось отыгрываться.

Следующую встречу в рамках Кубка России «Зенит» проведет дома против томской «Томи». Игра состоится на «Газпром Арене» 30 октября.