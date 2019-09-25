Forbes: сыновья Мордашова стали миллиардерами после передачи им контроля над Nordgold и TUI

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов сделал миллиардерами двух своих сыновей — 19-летнего Кирилла и 18-летнего Никиту. Он передал им доли золотодобывающей компании Nordgold и туроператора TUI. Состояние каждого из братьев Forbes оценил в $1,77 млрд.

Братья стали владельцами двух фирм через компанию «КН-Холдинг». В ней каждому брату принадлежит по 50%. По подсчетам издания, эффективная доля Кирилла и Никиты Мордашовых в Nordgold составляет 64,96%, у их отца — 34,98%. Остальные акции — у менеджмента.

Два сына господина Мордашова получают гуманитарные специальности, пишет Forbes. Ранее предполагалось, что их могут трудоустроить в Nordgold.

У Алексея Мордашова есть еще четверо детей: Илья от первого брака, Мария, Анастасия и Даниил — от третьего.

О причинах передачи долей Nordgold и TUI читайте в материале “Ъ” «Алексей Мордашов поделился золотом с сыновьями».