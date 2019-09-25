Воронежский заповедник оценил ущерб от отсыпки дороги щебнем в 5 млн рублей

Воронежский государственный природный биосферный заповедник не проводил асфальтирование дороги, используемой для противопожарных нужд и отсыпанной щебнем при бывшем руководителе учреждения Сергее Кокореве. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в руководстве учреждения. Сейчас правоохранительные органы ведут проверку по факту отсыпки дороги щебнем, не согласованной с Минприроды РФ.

По словам собеседника “Ъ”, знакомого с деятельностью заповедника, «вопрос об отсыпке щебнем нескольких ям на этой дороге поднимался на совещании в администрации Липецкой области после лесных пожаров»: «Даже такое незначительное улучшение состояния дороги позволило бы повысить пожарную безопасность заповедника и близлежащей территории... Сейчас часть этой дороги не просто отсыпана, а заасфальтирована — и асфальт на ней укладывали уже не при Кокореве».

В заповеднике рассказали “Ъ-Черноземье”, что нарушение было установлено в ходе инвентаризации. «16 апреля 2019 года инвентаризационной комиссией на особо охраняемой природной территории был обнаружен объект (отсыпанная щебнем дорога), который не был учтен на балансе учреждения, но на который согласно двум договорам подряда было израсходовано более 5,7 млн руб., выделенных из федерального бюджета. При этом официальные торги были проведены с нарушениями, а также не было получено разрешение Министерства природных ресурсов и экологии РФ,— рассказали в учреждении.— По данным фактам были подготовлены акты и сопроводительные документы, которые были направлены в соответствующие компетентные органы для проверки. Асфальтовое покрытие на этом объекте отсутствует». В заповеднике напомнили, что строительство дорог и нарушение почвенного покрова запрещено положением о заповеднике.

Протяженность дороги, перекрытой щебнем, составила 1,78 км, ширина покрытия — 4 метра. Без учета потраченной на строительство дороги (5,7 млн руб.) суммы объем ущерба почве составил 5,25 млн руб., сообщили “Ъ-Черноземье” в учреждении.

Подробнее о претензиях к бывшему руководству заповедника — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин