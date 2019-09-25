В Санкт-Петербурге суд не стал избирать меру пресечения подозреваемому в организации акции на кладбище

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении ходатайства дознавателя, который просил отправить в следственный изолятор активиста «Агит России» Павла Иванкина. Его подозревают в организации акции «Чего на самом деле хочет народ» на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. По версии дознания, он совместно с неустановленной группой лиц расклеил фотографии известных политиков, бизнесменов и телеведущих.

Дознаватель считал, что Павел Иванкин сможет продолжить заниматься преступной деятельностью, поскольку он состоит в движении, которое занималось организацией похожих акций. Защита утверждала, что с ее стороны были представлены свидетельские показания, доказывающие, что в момент совершения преступления их подзащитный находился в другом месте.

Отметим, что избрать меру пресечения Павлу Иванкину должны были еще в понедельник, однако заседание отложили. Дознаватель должен был представить дополнительные доказательства для обоснования подозрений. Несмотря на выделенное время, новых материалов представлено не было. Суд в ходатайстве отказал, сославшись на его необоснованность. Павла Иванкина отпустили в зале суда, не избрав ему никакой меры пресечения.

20 сентября полиция в Санкт-Петербурге возбудила уголовное дело о надругательстве над умершими и местами их захоронения. Причиной стала акция, проведенная на Смоленском кладбище. На прошлой неделе неизвестные разместили на надгробиях на лютеранском кладбище фотографии с траурными лентами госдеятелей и других широко известных людей. Среди них были снимки президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьер-министра Дмитрия Медведева, депутата Госдумы Виталия Милонова, бизнесмена, близкого к администрации президента, Евгения Пригожина, сенатора Андрея Клишаса, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, журналистов телеканала «Россия» Ольги Скабеевой и Евгения Попова, а также рэпера Тимати, недавно вместе с Гуфом выпустившего скандальный клип о Москве. В деле также есть два человека, проходящих в качестве свидетелей. Среди них активист «Бессрочного протеста» Андрей Жексимбаев («Бессрочный протест» — движение, возникшее в ходе протестов против пенсионной реформы и позиционирующее себя как исключительно мирное) и еще один активист «Агит России» Григорий Кудрявцев.

Подробнее — в материале “Ъ” «Фотографии первых лиц оказались на могилах третьих».

Марина Царева, Санкт-Петербург