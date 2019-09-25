IKEA будет принимать мебель для переработки

Компания IKEA в России намерена заняться сбором бывшей в употреблении мебели. Пилотный проект стартует в Санкт-Петербурге до конца 2019 года. Мебель будут направлять либо на переработку, либо на благотворительность, рассказал гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл. По его словам, это первый такой приемный центр в стране.

«Эта мебель будет либо передаваться на вторичное использование нуждающимся, либо перерабатываться для производства новых товаров на нашей фабрике в Великом Новгороде»,— сказал Понтус Эрнтелл (цитата по «Интерфаксу»). Сдать можно будет любую мебель. Также планируется расширение ассортимента товаров, сделанных из переработанных материалов.

В России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах «Мега» и один магазин городского типа в Москве. В компании уже принимают лампочки, батарейки и текстиль.

Напомним, в России планируют ввести обязанность по полной утилизации отходов товаров и упаковки. Ритейлеры прогнозируют удорожание бытовой техники на 13%, электроинструментов — на 11%, а электроники — на 9%.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Ритейлеры не готовы к полной утилизации».