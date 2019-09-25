Неполадки со шлюзом в Сайменском канале заблокировали движение судов на сутки

Движение судов по Сайменскому каналу, соединяющему Выборг и Лаппеенранту, оказалось заблокированным почти на сутки из-за неполадки в шлюзовых воротах «Соскуа». В настоящий момент проблема устранена, движение будет вновь запущено в среду, 25 сентября, после 18:00. Об этом со ссылкой на транспортное агентство Финляндии сообщает «Фонтанка.ру».

По данным ведомства, движение по каналу было прервано накануне из-за обнаруженного повреждения подшипников створа шлюза. В итоге один сухогруз оказался заперт на шлюзе.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по обвинению в хищении 35 млн рублей при ремонте оборудования на Сайменском фарватере будут судить директора ФГУ «Сайменский канал» Евгения Демидова и двух его подельников.