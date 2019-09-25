В Нижнем Новгороде заменили подрядчика, не сумевшего благоустроить парк «Дубки»

Администрация Нижнего Новгорода расторгла контракт стоимостью 61 млн руб. с ООО «Спецстройкомплект» на благоустройство второй очереди парка «Дубки» в Автозаводском районе города из-за того, что подрядчик не сумел завершить работы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Новый контракт на 58,4 млн руб. заключили с ООО «Автодорстрой».

«В процессе производства работ стало очевидно, что “Спецстройкомплект” с работами не справляется, возможно, из-за нехватки оборотных средств или специалистов. 20 августа район начал процедуру расторжения контракта в одностороннем порядке, и 6 сентября контракт был официально расторгнут»,– заявил заместитель главы города Виктор Сдобняков.

Напомним, работы в парке «Дубки» проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Предполагалось, что вторая очередь будет сдана 20 августа. В рамках нового контракта подрядчик должен завершить работы до 1 декабря.

Ранее в марте 2019 года мэрия Нижнего Новгорода заявила о намерениях ужесточнить процедуру отбора подрядчиков, чтобы не допустить к заключению контрактов недобросовестные компании.

Анастасия Еремина