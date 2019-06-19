Вторая очередь благоустройства нижегородского парка «Дубки» обойдется в 61 млн рублей

На открытый аукцион по выбору подрядчика для благоустройства парка «Дубки» (Ленинский район) в рамках второй очереди была подана только одна заявка, сообщается на портале госзакупок. Таким образом, конкурс признан несостоявшимся, контракт намерены заключить с единственным участником ООО «Спецстройкомплект» (Нижний Новгород, строительство зданий) по начальной (максимальной) стоимости в 61 млн руб.

Как следует из конкурсной документации, работы необходимо завершить до 20 августа. Подрядчику предстоит оборудовать на территории «Дубков» велопарковку и парковку для колясок, детскую, волейбольную и баскетбольную площадки, зону для выгула собак, установить теннисные столы и уличные тренажеры, отремонтировать ограждение. На территории парка также должен быть установлен общественный туалет.

Напомним, парк благоустраивают по программе «Формирование комфортной городской среды» с 2018 года. Стоимость работ в рамках первой очереди составила 32 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Спецстройкомплект» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2015 году. Уставный капитал составляет 20 тыс. руб., основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректором предприятия и бенефициаром является Илья Ломтев. По итогам 2017 года при выручке в 35,7 млн руб. прибыль компании составила 338 тыс. руб.

Анастасия Еремина