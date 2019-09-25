Движение «Голос» потребовало отменить итоги выборов в 24 муниципалитетах Петербурга

Общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» призвало Санкт-Петербургскую избирательную комиссию обратиться в суд для признания недействительными результатов муниципальных выборов в 24 МО Петербурга, расположенных в одиннадцати районах города. Как поясняется на сайте движения, это связано с «грубыми и демонстративными» нарушениями закона на выборах 8 сентября, не позволяющими выявить действительную волю граждан.

В «Голосе» подчеркивают, что ключевую роль в нарушениях играли организующие выборы муниципальные избирательные комиссии, «которые зачастую выступали и организаторами нарушений избирательного законодательства».

В соответствии с п. 1.2 ст. 77 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», это является достаточным основанием для признания судом выборов недействительными, заявляют общественники. Также они призвали Горизбирком обратиться в правоохранительные органы с просьбой провести расследование по фактам воспрепятствования в осуществлении избирательных прав граждан.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ЦИК насчитал 1177 жалоб и обращений о нарушениях за время подготовки и проведения муниципальных выборов в Петербурге. 173 из них были перенаправлены в правоохранительные органы, однако никакого ответа от силовиков не последовало.