Самарский депутат Аркадий Лазарев арестован

Георгий Портнов

Судья Самарского районного суда Анна Давыдова в среду постановила арестовать депутата совета депутатов Самарского района и активиста ОНФ Аркадия Лазарева на два месяца.

Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело. Парламентарий и общественник подозревается в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 8 ст. 204 УК РФ).

По версии следствия, в августе 2019 года депутат и представитель одной из коммерческих организаций договорились об отказе участия фирмы господина Лазарева в электронном аукционе, проводимом территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом региона. Торги проводились на право заключения госконтракта на оказание услуг по реализации арестованного имущества. Денежное вознаграждение за фактический отказ организации господина Лазарева от участия в электронном аукционе. В сентябре 2019 года сотрудники УФСБ по региону задержали посредника сделки при получении вознаграждения в размере 1,5 млн руб. В деле фигурирует ООО "БСТ", принадлежащее депутату и его супруге.

Ранее Аркадий Лазарев сообщал о том, что намеревался продать ООО "БСТ" за 1,5 млн руб. Своей вины он не признает. Следствие установило, что он связан с ОПГ и 22 сентября пытался продать свое авто, чтобы покинуть страну. Правоохранители отмечают, что ранее парламентария уличали в управлении авто в состоянии алкогольного опьянения.

В суде Аркадий Лазарев заявил, что он не связан с ОПГ, не пытался продать машину и считает себя честным человеком. Депутат отмечает, что в настоящее время фактически разорен и не имеет денег на содержание семьи и детей. Аркадий Лазарев добавляет, что неоднократно пытался продать свою компанию через сайт объявлений. Он связывает свое уголовное преследование с действиями оппонентов из других коммерческих организаций, в том числе, ООО "Атлант-Групп" и его руководителя Андрея Шкильнюка, и считает его провокацией. Господин Шкильнюк, по его словам, изначально стремился дискредитировать депутата. Аркадий Лазарев попросил отпустить его из зала суда.

Адвокат Аркадия Лазарева Андрей Соколов поддержал доводы подзащитного и обратил внимание суда на то, что днем ранее депутат на допросе пережил сердечный приступ. Также он попросил смягчить Аркадию Лазареву меру пресечения. Но суд заключил его под арест до 23 ноября.

Георгий Портнов