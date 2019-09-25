Самарский депутат Аркадий Лазарев подозревается в коммерческом подкупе

В отношении депутата совета депутатов Самарского района, активиста ОНФ Аркадия Лазарева возбуждено уголовное дело. Парламентарий и общественник подозревается в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 8 ст. 204 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в августе 2019 году между депутатом и представителем одной из коммерческих организаций достигнута договоренность об отказе участия фирмы господина Лазарева в электронном аукционе, проводимом территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом региона. Торги проводились на право заключения госконтракта на оказание услуг по реализации арестованного имущества. Денежное вознаграждение за фактический отказ организации господина Лазарева от участия в электронном аукционе. В сентябре 2019 года сотрудники УФСБ по региону задержали посредника сделки при получении вознаграждения в размере 1,5 млн руб.

В настоящее время подозреваемый депутат задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Евгений Чернов