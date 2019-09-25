ФК «Тамбов» вылетел из Кубка России

В рамках розыгрыша Кубка России в 1/16 дебютант Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» на выезде уступил играющей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) «Томи» со счетом 4:0. На 28-й минуте счет открыл нападающий «Томи» Ислам Тлупов. Уже через семь минут полузащитник хозяев Денис Талалай мощным ударом в девятку удвоил преимущество. На 63-й минуте хавбек «Томи» Денис Сасин забил третий гол. Точку в матче поставил полузащитник Максим Казанков, на 73-й минуте реализовавший пенальти. «Тамбову», несмотря на острые моменты у ворот хозяев, забить так и не удалось. Следующий матч клуб уже в рамках чемпионата РПЛ проведет в гостях у самарских «Крыльев советов».

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян еще до старта матча отметил, что клуб отправился на игру «в несколько усеченном сочетании»: в Томск прилетело 17 футболистов, и не каждый из них играет в основе. «Сейчас достаточно плотный график игр, кубковый матч стоит посреди недели, да еще и нам предстоит длительный перелет. Поэтому приняли решение дать отдохнуть ряду игроков. Значит ли это, что Кубок у нас не в приоритете? Нет, не значит»,— пояснял господин Григорян.

О планах «Тамбова» на дебютный сезон в элитном чемпионате читайте в публикации “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков