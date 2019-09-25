Депутаты утвердили границы между Краснодарским краем и Ростовской областью

Сегодня, 25 сентября, депутаты Законодательного собрания Кубани в рамках очередного пленарного заседания приняли закон «Об утверждении заключения соглашения об описании местоположения границы между Ростовской областью и Краснодарским краем».

По словам главного архитектора края Юрия Рысина, закон позволит установить границы между двумя субъектами РФ, описать их местоположение и внести сведения в Единый государственный реестр недвижимости.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава администрации Ростовской области Василий Голубев подписали соглашение об описании местоположения границы протяженностью 424 км. По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, документ детально проработан депутатами парламентов двух регионов, была проведена большая подготовительная работа и решено много спорных вопросов. В результате граница между двумя субъектами четко определена.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в сентябре 2018 года в ЗСК поступил проект соглашения об установлении границы между Краснодарским краем и Карачаево-Черкесской Республикой протяженностью 303 км. Кроме того, ведется работа по уточнению границы Краснодарского края и Ставропольского краев (341 км), а также Кубани и Адыгеи (1160 км). Решить вопросы по границам с Адыгеей планируется в 2019 году, со Ставропольским краем — в 2020-м.

Неточности с определением границ между регионами возникли до 2004 года, когда измерения проводились таким способом, который привел к появлению таких ошибок.

Василий Хитрых