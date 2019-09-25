Власти Татарстана обещают обустроить все дворы в регионе за три года

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в рамках послания Госсовету Татарстана заявил о планах властей за три года обустроить все дворы в регионе. «С учетом поступивших предложений граждан за три года мы создадим комфортные условия во всех дворах многоквартирных домов республики. В порядок будут приведены еще 5 тысяч 980 дворов»,- сказал глава республики.

Он отметил, что ранее в регионе были благоустроены 1,7 тыс. дворов.

Как писал "Ъ-Казань", программу «Наш двор» инициировала партия «Единая Россия» перед выборами в Госсовет Татарстана. Власти региона обещали быстрее отремонтировать те дворы, жители которых активнее примут участие в массовом анкетировании на избирательных участках в день голосования по выборам в Госсовет 8 сентября.

Президент Татарстана сообщал, что на программу выделят 50 млрд руб., полученные от дивидендов на акции «Татнефти».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"