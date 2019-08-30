Власти Татарстана повысят явку на выборах обещаниями быстрее отремонтировать двор

Власти Татарстана обещают быстрее отремонтировать те дворы, жители которых активнее примут участие в массовом анкетировании на избирательных участках в день голосования по выборам в Госсовет 8 сентября.

«Анкета будет содержать всего один вопрос. От жителей потребуется указать важность вида благоустройства по десятибалльной шкале. Важно, что от активности жителей конкретных дворов будет зависеть очередность реализации проекта»,— сказала представитель Казанского кремля Лилия Галимова.

Она отметила, что само анкетирование будет проходить в соседних помещениях с избирательными участками. Результаты ожидаются в первой половине октября.

Как сообщал «Ъ-Казань», придомовые территории будут ремонтироваться по новой программе «Наш двор», которую накануне выборов в Госсовет инициировала «Единая Россия». Президент Татарстана сообщил, что на программу выделят 50 млрд руб., полученные от дивидендов на акции «Татнефти». Ожидается, что в трехлетнюю программу включат все дворы многоквартирных домов, построенных до 2014 года включительно.Участие «Единой России» в республиканской программе является избирательной технологией, заявляли ранее эксперты «Ъ».

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"