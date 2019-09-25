Делегаты потянули граждан за собой

В Госдуме предложили, как ответить американцам на невыдачу виз дипломатам: депутаты предложили запретить россиянам участвовать в лотерее на получение грин-карт. Как заявил зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа, реакция должна быть такой, чтобы на нее все обратили внимание.

Между Москвой и Вашингтоном разразился визовый скандал: десять делегатов не получили паспорта с визами для полета в Нью-Йорк на Генассамблею. Россия обвинила Белый дом в нарушении международных договоренностей.

Член думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков заявил “Ъ FM”, что депутаты сейчас рассматривают разные варианты ответа. По его мнению, адекватной мерой мог бы стать отказ в визах американским дипломатам или даже перенос ООН в другую страну: «В дипломатии существует принцип зеркальности, поэтому если сегодня определенное количество людей не получило визы, то МИД вправе рассмотреть вопрос, чтобы аналогичное количество государственных деятелей, представляющих США в сфере международных отношений, там, где это касается России, тоже не имели возможности выполнить свои полномочия. Это промежуточные шаги между вариантом минимум, то есть официальным выражением своего возмущения по поводу сложившейся ситуации, и вариантом максимум — требованием перенести Генассамблею ООН и ее структуры в другие страны мира. По всему миру расположено много самых разных международных структур — например, ЮНЕСКО работает во Франции, и я не припомню, чтобы там были какие-то нарекания с точки зрения обеспечения условий ее работы».

Власти США проводят лотерею грин-карт с 1995 года. Их обладатели могут жить и работать в США, путешествовать по миру и перевозить в Америку близких родственников. В этом году в розыгрыше участвовали 23 млн человек. При этом больше всего грин-карт выиграли россияне — около 5 тыс. Запрет на участие в лотерее, по сути, означает возвращение практики выездных виз, говорит визовый эксперт Елена Дорощенко: «Например, граждане Узбекистана для того, чтобы поехать куда-то за границу, должны не только получить визу той страны, куда они едут, но и разрешение на выезд. Мы же можем выезжать куда угодно, если нет ограничений на выезд из-за долгов, судебных преследований и так далее.

Если запрет на участие в лотерее на самом деле введут, то это будет похоже на железный занавес, это все равно, что не разрешать получать визу.

Все же я думаю, это останется на уровне полемики и до практики не дойдет. Грин-карт — это всего лишь лотерея по получению американского вида на жительство. Есть очень много организаций, которые обещают увеличить шансы, делают на этом бизнес. Это, конечно, абсолютная ерунда, и при розыгрыше все равны. Заполнить определенные формы каждый может или сам, или при помощи специализированных организаций».

“Ъ FM” обсудил визовый конфликт с американским дипломатом Джоном Хербстом — он работал в посольствах России, Украины и Узбекистана. По его словам, Москва преувеличивает значимость инцидента: «Буря в стакане — вот, что это такое. Я не знаю, что именно произошло, но дипмиссии сокращены, и вполне ожидаемо, что визы не удалось выдать вовремя. Российское посольство тоже иногда отказывает в визах по каким-то причинам — например, недавно двум американским сенаторам также не удалось посетить Москву. Любое объяснение возможно, но, честно говоря, все это не очень важно. То, что посольство было обязано выдать американские визы, потому что речь идет о мероприятии ООН, это правда: есть определенные правила в отношении людей, которые приезжают в Нью-Йорк на Генассамблею. Но разве эти правила исключают вероятность неэффективной работы? Я не думаю, что США считают работу этих политиков потенциально опасной или хоть сколько-нибудь значимой. Знаете, для российского депутата критиковать Америку — это как дышать. В эпоху высоких технологий они могли бы связаться с Нью-Йорком по телефону, Skype. Значит, получат визу и поедут в Нью-Йорк в следующий раз. Это все мелочи».

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В Госдепартаменте США прокомментировали инцидент с российской делегацией: там отметили, что серьезно относятся к своим международным обязательствам, но каждую заявку на визу рассматривают в индивидуальном порядке. Как пишет “Ъ”, в соглашении между США и ООН есть важная оговорка, что документ не может ограничивать право Соединенных Штатов защищать свою безопасность и полностью контролировать въезд иностранцев. Так, не выдали визы и нескольким делегатам из Ирана. А те, что все-таки отправились в Нью-Йорк, могут перемещаться только между аэропортом, штаб квартирой ООН и резиденцией иранского посла.

Илья Сизов, Иван Якунин