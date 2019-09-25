Marriott Krasnodar Hotel построен на кредит ВТБ в 1,5 млрд рублей

Пятизвездочный гостиничный комплекс Marriott Krasnodar Hotel в центре кубанской столицы был построен на кредитную линию ВТБ в размере 1,5 млрд руб. Средства были выделены ООО «Центр-Отель» в 2015 году сроком на 10 лет, говорится в официальном релизе кредитной организации.

Сообщается, что Marriott Krasnodar Hotel — первая пятизвездочная сетевая гостиница в столице Кубани. Комплекс стал восьмым отелем бренда Marriott в России. В здании 266 номеров и апартаментов, два ресторана, семь конференц-залов и конгресс-холл. Разработкой дизайна проекта и интерьера занималась компания John Seifert.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что 21-этажный Marriott Krasnodar Hotel открылся на улице Красной возле Театральной площади 20 сентября. Его должны были ввести в эксплуатацию еще в 2018 году, однако сроки сдвинулись на год. По словам участников рынка, отель начали якобы строить, когда еще предполагалось, что в Краснодаре пройдут игры Чемпионата мира по футболу-2018, однако, когда стало известно, что город не примет мундиаль, строительство объекта сбавило темпы.

Дмитрий Михеенко