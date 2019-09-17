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Отель Marriott в Краснодаре откроется 20 сентября

Отель Marriott Krasnodar, расположенный рядом с мэрией кубанской столицы на улице Красной, начнет работу c 20 сентября. Об этом РБК Краснодар рассказала генеральный менеджер отеля Дарья Кучерявая.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 21-этажный пятизвездочный отель Marriott Krasnodar должен был открыться еще в 2018 году. В общей сложности в здании предусмотрено 69 апартаментов. Кроме того, в отеле находится 262 номера, в том числе «люкс» и «президентский люкс». Стоимость апартаментов начинается от 200 тыс. руб. за кв. м.

В минувшем году на Градостроительном совете Краснодара было принято решение расширить тротуар перед строящимся отелем. Якобы по ошибке подрядчика произошло сужение пешеходной части перед зданием до 1,5 м.

Василий Хитрых


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