Информация о падении легкомоторного самолета на Ставрополье не подтвердилась

Спасатели завершили поиски легкомоторного самолета, который, предположительно, пропал в Предгорном районе Ставрополья, сообщает «Интерфакс-Юг».

«По состоянию на 15:00 мск поисковые работы по самолету завершены. Информация (о падении воздушного судна - ИФ) не подтвердилась», - передает издание слова главы пресс-службы ГУ МЧС по региону Олега Дегтярева.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, сегодня 7:45 мск от диспетчера ЕДДС Предгорного района поступило сообщение, что в хуторе Шести в результате маневров пропал легкомоторный самолет. На место происшествия выдвинулись все экстренные службыдля обследования территории.

Информация о пропаже воздушного судна поступила от местной жительницы. Она позвонила в экстренные службы и сообщила, что при маневре низко летевший самолет внезапно пропал, и больше она его не видела. После ее сообщения сразу же были начаты поиски.

Дарья Голякова