Экстренные службы Ставрополья ищут пропавший в небе легкомоторный самолет

В Ставропольском крае экстренные службы обследуют территорию, на которой, предположительно, пропал легкомоторных самолет, сообщает «Интерфакс-Юг»

«В 7:45 мск от диспетчера ЕДДС Предгорного района поступило сообщение о том, что в хуторе Шести в результате маневров пропал легкомоторный самолет. На место происшествия выдвинулись для обследования территории все экстренные службы», - передает издание слова главы пресс-службы ГУ МЧС по региону Олега Дегтярева.

При этом от диспетчера аэропорта Минвод поступила информация о том, что в районе этого населенного пункта низких полетов запланировано не было. Видимых признаков падения пока не обнаружено. Сейчас идет обследование со стороны города Железноводска.

Информация о пропаже воздушного судна поступила от местной жительницы. Она позвонила в экстренные службы и сообщила, что при маневре низко летевший самолет внезапно пропал, и больше она его не видела. После ее сообщения сразу же были начаты поиски.

Дарья Голякова