В Ижевске открыли сквер имени Михаила Калашникова

Сквер Михаила Калашникова открыли в Ижевске перед третьим учебным корпусом ИжГТУ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Пространство благоустроили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Площадь сквера составляет 25 тыс. кв. м, из них 11 тыс. кв. м брусчатки. Территорию засеяли газоном, также там появились велодорожки и тактильная плитка, новые места парковки на 200 машиномест, камеры видеонаблюдения и 90 световых опор. Кроме того, в сквере предусмотрены скамейки с подогревом.

«В нашем городе появилось еще одно комфортное пространство. Надеюсь, оно будет пользоваться популярностью прежде всего у студентов и жителей микрорайона. Новый сквер построен общими усилиями — в процессе его создания участвовали как руководство ИжГТУ, представители бизнеса, так и муниципалитет»,— сказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев на открытии сквера.

Ранее сообщалось, что стоимость работ по благоустройству сквера имени Михаила Калашникова в Ижевске превысила 45 млн руб. Из них 29 млн руб. предоставил ИжГТУ, 16 млн руб. выделили из городского бюджета.