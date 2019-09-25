Фестиваль «Палитра ремесел» стал финалистом регионального этапа национальной премии Russian Event Awards 2019

Список финалистов регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Приволжского и Уральского федеральных округов был опубликован сегодня, 24 сентября. В число финалистов вошел межрегиональный летний фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел», который ежегодно проводится Палатой ремесел Саратовской области при поддержке ТПП и министерства экономического развития региона в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



Всего на участие в региональном этапе конкурса Russian Event Awards 2019 было заявлено 310 проектов из 19 регионов Приволжского и Уральского федеральных округов России. Для участия в региональном финале отобрано 186 проектов из 19 регионов. ПФО представят 13 регионов и 141 проект.

За право выйти в общенациональный финал конкурса поборются 24 проекта из Татарстана, 22 самарских проекта и 20 проектов из Саратовской области, включая «Палитру ремесел».

Финал регконкурса пройдет 4 — 6 октября в Балаково, его организуют МАУ ЦКОДМ «Молодежная инициатива» и ФРОС Region PR при поддержке администрации Балаковского района. По его итогам регионам будут начислены баллы, которые впоследствии станут частью Рейтинга регионов по итогам Национальной премии Russian Event Awards 2019 года. Лучшие проекты получат право на участие в общенациональном финале Russian Event Awards 15 — 17 ноября в Самаре.

Напомним, межрегиональный фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел» проводится летом с 2018 года в историческом центре Саратова. В первом фестивале в нем приняли участие порядка 150 мастеров из 16 регионов страны. В этом году география участников расширилась почти вдвое. Фестиваль посетили свыше 300 мастеров и художников из 18 регионов России и Казахстана. На суд горожан и туристов были представлены только лучшие, отборные изделия и товары ручной работы. Высокую оценку фестивалю, который назвали визитной карточкой губернии, и возможностям для развития народно-художественных промыслов дал глава региона Валерий Радаев. Массу положительных отзывов оставили участники и гости фестиваля.