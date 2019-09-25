Элла Памфилова пообещала разобраться с увольнением главы ТИК №29

Глава Центризбиркома Элла Памфилова пообещала разобраться с причинами увольнения главы глава ТИК №29 Фрунзенского района Динэ Серебренниковой.

На заседании ЦИК глава петербургского избиркома Виктор Миненко заявил, что глава ТИК была уволена «потому, что полномочия, возложенные на ТИК, не выполнялись должным образом». На это госпожа Памфилова возразила, что в поступившей в ЦИК жалобе содержится иная информация. Глава Центризбиркома пообещала взять ситуацию с разбирательством по ситуации под контроль, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что 12 августа петербургская избирательная комиссия освободила от должности председателя ТИК №29 Динэ Серебренникову и назначила на ее место сотрудника МО «Екатерингофский» Бориса Островского. В справке о работе госпожи Серебренниковой сообщалось, что в отношении возглавляемой ей комиссии был составлен протокол о незаконном бездействии, а подконтрольные ей ОИК неоднократно допускали нарушения при подготовке к муниципальным выборам.