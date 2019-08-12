ГИК уволил председателя ТИК №29 в Купчино

Петербургская избирательная комиссия на заседании 12 августа освободила от должности председателя ТИК №29 Динэ Серебренникову. Вместо нее назначен сотрудник МО «Екатерингофский» Борис Островский. ИК этого округа является одной из самых скандальных и проблемных в городе.

Против этого решения выступил, в том числе, помощник депутата ЗакСа Оксаны Дмитриевой и член ГИК с правом совещательного голоса Павел Швец. Он отметил, что госпожа Серебренникова помогала независимым кандидатам, которые баллотируются в советы МО №75 и «Балканский» (полномочия этих ИКМО возложены на ТИК №29). Он также добавил, что «ни одна партия не предъявляла претензий председателю ТИК».

В справке о работе госпожи Серебренниковой сообщалось, что в отношении возглавляемой ей комиссии был составлен протокол о незаконном бездействии, а подконтрольные ей ОИК неоднократно допускали нарушения при подготовке к муниципальным выборам.

Отметим, что именно на основании последнего довода председатель приняла решения забрать у них полномочия. Господин Швец отметил, что Динэ Серебренникова на всех заседаниях голосовала за регистрацию независимых кандидатов.

Назначенный председателем ТИК №29 Борис Островский ранее возглавлял теризбирком №10. До этого он занимал должность председателя комитета информационной политики администрации Новгородской области. В 2011 его уволили, так как он был арестован на десять суток за вождение в нетрезвом состоянии.

Олег Дилимбетов