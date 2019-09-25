В Петербурге идут обыски в медицинских центрах

В среду, 25 сентября, сотрудники Следственного комитета по Петербургу проводят обыски в медицинских центрах города. В настоящий момент известно о проведении оперативных мероприятий в пяти учреждениях, квартирах владельцев компаний и сотрудников. Дело может касаться массового мошенничества в отношении граждан и обмана клиентов под видом профессиональных врачей, сообщает «Фонтанка.ру».

Как отмечает издание, косвенно это подтверждает тот факт, что обыски СКР проводит совместно с оперативниками так называемого «мошеннического» отдела Управления уголовного розыска.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Ленобласти прошли обыски в офисах компаний, занимающихся похоронным бизнесом.