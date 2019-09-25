Число штатных депутатов Госсовета Татарстана возросло до 22

Госсовет Татарстана включил члена фракции КПРФ Артема Прокофьева и члена фракции «Единой России» Марата Галеева в число депутатов, которые работают на профессиональной постоянной основе и получают зарплату из бюджета.

Напомним, в прошлом созыве на постоянной основе работали 20 депутатов. На первой сессии нового созыва Госсовет внес изменения в закон «О числе депутатов Государственного совета РТ, работающих на профессиональной постоянной основе». Количество депутатов, получающих зарплату, увеличилось до 22. На постоянной основе работают, в частности, спикер Госсовета, его заместители, секретарь парламента, главы комитетов.

Ранее «Ъ» сообщал, что Артем Прокофьев получил должность заместителя председателя комитета Госсовета по социальной политике. Марат Галеев включен в комитет по экономике.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"