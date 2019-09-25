Росстат назвал увольнение 50 тысяч россиян прогнозом, а не планом

Обнародованные ранее цифры об увольнении в сентябре более 50 тыс. россиян — это прогнозные, а запланированные цифры, сообщили в пресс-службе Росстата. Ранее сообщалось о том, что до конца сентября работу могут лишиться 51,6 тыс. россиян.

«Это прогнозные цифры, а не планируемые решения. В действительности, далеко не все предприятия прибегают к увольнениям»,— сообщили в службе (цитата по ТАСС). В ведомстве добавили, что сокращение может затронуть не более 0,1% всех работающих россиян.

Наиболее масштабные сокращения запланированы в компаниях, занимающихся обрабатывающим производством, в секторе госуправления и обеспечения военной безопасности, а также в сфере образования. При этом, как отмечают в самом Росстате, прогнозируемые сокращения — минимальные с 2016 года.

Ранее в Банке России отмечали, что индикаторы рынка труда (минимальная безработица, замедление спроса на рабочую силу и рост зарплат лишь в отдельных отраслях) указывают на замедление экономики.

О том, почему рост российской экономики в 2019 году будет больше похож на стагнацию,— в материале “Ъ” «Стабильность вместо ускорения».