Александр Высокинский прокомментировал уголовное дело в отношении своего заместителя

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что не имеет претензии к своему первому заместителю Александру Ковальчику, в отношении которого возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба горадминистрации. Об уголовном деле по факту злоупотребления полномочиями (ст.285 УК РФ) в отношении господина Ковальчика сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона. По данным информагентства, речь идет о его деятельности в качестве главы МУП «Водоканал».

Господин Высокинский заверил, что сейчас Александр Ковальчик работает по своему графику, выполняя функции первого вице-мэра. «Правовую оценку дадут соответствующие структуры, а пока можно говорить только о подозрениях по делу почти пятилетней давности. Причем, тогда все обвинения в отношении Ковальчика, который не входил в систему муниципальной власти Екатеринбурга, а возглавлял МУП “Водоканал”, были сняты, его полностью оправдали. С правовой точки зрения ни у общественности, ни у администрации Екатеринбурга не было сомнений в порядочности руководителя МУПа»,— заявил мэр. Он подчеркнул, что за время работы Александра Ковальчика в качестве вице-мэра «никаких претензий» у господина Высокинского к нему не возникло.

Александр Ковальчик руководил ЕМУП «Водоканал» с 2010 по 2018 годы. В 2013 году в отношении господина Ковальчика было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» (ст.159 УК РФ) и «Злоупотребление полномочиями» (ст.201 УК РФ) из-за выявления хищений денег муниципального предприятия. Позже Александру Ковальчику было предъявлено обвинение, он был арестован и заключен под стражу в СИЗО, где провел полгода. В 2015 году Ленинский райсуд Екатеринбурга полностью оправдал чиновника. В декабре 2017 года Александр Ковальчик победил в открытом конкурсе на замещение должности министра экономики Свердловской области, ушел в отставку 23 января.