В отношении первого замглавы Екатеринбурга возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями (ст.285 УК РФ) возбуждено в отношении первого вицемэра Екатеринбурга Александра Ковальчика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона. «Речь идет о его деятельности, когда он еще возглавлял "Водоканал" Екатеринбурга»,— сообщил источник. По его данным, дело связано с заключением контракта на вывоз отходов.

Господин Ковальчик начал работать в мэрии Екатеринбурга в 2001 году. С 2004 по 2010 годы он возглавлял комитет по инвестициям городской администрации и комитет по экономике. С 2010 по 2018 годы Александр Ковальчик руководил ЕМУП «Водоканал». В 2013 году в отношении господина Ковальчика было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» (ст.159 УК РФ) и «Злоупотребление полномочиями» (ст.201 УК РФ) из-за выявления хищений денег муниципального предприятия. Позже Александру Ковальчику было предъявлено обвинение, он был арестован и заключен под стражу в СИЗО, где провел полгода. В 2015 году Ленинский райсуд Екатеринбурга полностью оправдал чиновника. В декабре 2017 года Александр Ковальчик победил в открытом конкурсе на замещение должности министра экономики Свердловской области, ушел в отставку 23 января.