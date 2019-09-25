Новый вагоноремонтный завод сможет сократить маятниковую миграцию в Волосовском районе

Строящийся Балтийский вагоноремонтный завод сможет сократить маятниковую миграцию в Волосовском районе Ленобласти. Об этом заявил на церемонии закладки первого камня в основание БВРЗ «Новотранс» глава района Василий Рыжков.

«Сегодня в районе имеет место так называемая маятниковая миграция, и огромное количество населения выезжает работать за его пределы. Наш район в большей степени сельскохозяйственный и размещение на его территории подобного промышленного предприятия позволит создать новые рабочие места и вернуть сюда работоспособное население»,— подчеркнул он.

«Я разговаривал с главой Волосовского района, с представителями учебного центра. Они заверяют, что кадры есть»,— заявил, в свою очередь, президент группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров, отвечая на вопрос о создании более 1,5 тыс. рабочих мест на новом предприятии.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в среду, 25 сентября, в Ленобласти началось строительство вагоноремонтного завода компании «Новотранс», инвестиции в который составят свыше 1,5 млрд рублей.

Мария Кузнецова