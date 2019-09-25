Россия может вложить около $1 млрд в горнорудные проекты Венесуэлы

Российские инвестиции в горнорудные проекты Венесуэлы могут составить около $1 млрд. Возможные вложения обсуждались на встрече президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро в Москве.

«Прежде всего, высок интерес к добыче алмазов и золота. По венесуэльским оценкам, объемы инвестиционного участия российской стороны могут достичь порядка $1 млрд»,— говорится в материалах встречи (цитата по «Интерфаксу»).

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В ходе встречи Владимир Путин сообщил о том, что в целом Россия уже инвестировала около $4 млрд в экономику Венесуэлы, в том числе в проекты в сфере энергетики. Инвестпроекты в энергетической области реализуются с участием «Роснефти», «Газпром нефти», «Газпрома» и «Интер РАО». Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин присутствовал на встрече.

О надежности вложений России в Венесуэлу читайте в колонке корреспондента “Ъ” Юрия Барсукова.