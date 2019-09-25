Кузбасс попросит Госдуму ужесточить требования пожарной безопасности в ТЦ

Депутаты парламента Кемеровской области направят в Госдуму законопроект, ужесточающий требования пожарной безопасности в местах массового пребывания людей. Соответствующее решение принято на сессии в среду.

Законопроект вносит поправки статью 83 федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Авторы инициативы предлагают внести в закон новое положение: обязать владельцев торговых центров, кинотеатров и других мест массового пребывания устанавливать автоматизированные системы пожаротушения и датчики противопожарного оборудования. Такая техника будет автоматически дублировать сигнал о возгорании на пульт пожарной охраны без участия работников объекта.

Это, по мнению спикера облсовета Вячеслава Петрова, поможет исключить человеческий фактор и немедленно сообщать обо всех сигналах пожарным: «Инициатива касается и коммерческих предприятий, и муниципальных, и региональных, и находящихся в федеральной собственности».

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Его жертвами стали 60 человек, в том числе 37 детей. На месте снесенного объекта в сентябре этого года открылся памятный сквер.

Юрий Зуев