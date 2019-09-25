Налоговая служба просит признать банкротом торговый дом «Нижегородец»

Федеральная налоговая служба России обратилась в арбитражный суд Нижегородской области с требованием признать банкротом ООО «Торговый дом “Нижегородец”» (автосалон легковых автомобилей на Комсомольском шоссе, 14 А). Сумма исковых требований составляет 16,47 млн руб., сообщается в картотеке дел суда. Заявление еще не принято к рассмотрению.

По данным Kartoteka.ru, ООО ТД «Нижегородец» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2013 году, уставный капитал составляет 10 млн руб. Генеральный директор и собственник - Евгений Саватейкин. До 2017 года компанией руководил заочно арестованный Вадим Смирнов, бывший генеральный директор ТП «Нижегородец».

Ранее собственниками ТД «Нижегородец» являлись совладельцы ООО ТП «Нижегородец» (продажа автомобилей) Владимир Гойхман и Максим Шапошников, которые официально продали свои доли Евгению Саватейкину в 2017 году. В октябре 2018 года ТП «Нижегородец» была выставлена к уплате недоимка по налогу на прибыль свыше 300 млн руб.

Анастасия Еремина