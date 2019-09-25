ВТБ стал мобильным оператором

С сегодняшнего дня, 25 сентября, ВТБ вышел на рынок сотовой связи по MVNO (mobile virtual network operator — оператор сотовой связи, использующий существующую инфраструктуру другого оператора). Оказывать услуги мобильной связи новый оператор ВТБ Мобайл будет на базе инфраструктуры Tele2. Опробовать новый сервис может любой желающий вне зависимости от того, является ли он клиентом кредитного учреждения. Пока SIM-карту ВТБ Мобайл можно получить в пяти московских офисах банка. Стартовый пакет услуг предоставляется бесплатно до конца месяца подключения.



В рамках тарифа «Базовый» ВТБ Мобайл предлагает бесплатную мобильную связь, в тариф включено 3 ГБ интернет-трафика, 150 минут звонков по России, 50 SMS ежемесячно. Он будет доступен для клиентов банка, которые имеют «Мультикарту» и совершают покупки по ней на сумму более 5 тыс. руб. в месяц. Существуют и другие тарифные планы, скидки на которые также предусмотрены для активных клиентов финансового учреждения.

В зависимости от количества звонков или интернет-трафика клиенты ВТБ Мобайл имеют возможность выбрать тариф и безлимитно общаться внутри сети. При поездках за рубеж абонент получает международный роуминг со специальными опциями для экономии на звонках и интернете. Рассчитаться за дополнительные услуги можно бонусами программы лояльности «Мультибонус» ВТБ. Переход на нового оператора осуществляется с сохранением номера.

«Стратегиея ВТБ подразумевает развитие единой цифровой экосистемы банка. Наш мобильный оператор - это один из ее первых проектов. Клиентам банка будет доступен удобный и безопасный сервис под брендом ВТБ», - рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. По его словам, сейчас сервис доступен в Москве, в ближайшее время он распространится на Санкт-Петербург, а в 2020 году и на другие города России».

Как отметил гендиректор ВТБ Мобайл Максим Шарков, оператор предлагает своим абонентам понятную линейку тарифов, которая включает бесплатную связь, удобное мобильное приложение, меры защиты от подмены SIM-карты. При этом в сервисе отсутствуют лишние услуги и подписки. «Создавая мобильного оператора, мы стремились сделать сервис выгодным, безопасным и простым для клиентов», - констатировал он.

Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин отметил, что развитие MVNO-проектов для его компании является одним из ключевых направлений развития. «Запуск ВТБ Мобайл на базе нашей сети даст возможность банку предоставить своим клиентам интересные и комплексные услуги: объединить для них финансовые и телеком-сервисы, создать кросс-предложения и связывать их с программами лояльности ВТБ», - рассказал Сергей Эмдин

Настроить услуги связи, выбрать тарифный план пользователи нового оператора смогут в мобильном приложении ВТБ Мобайл (vtbmobile.ru). Получить консультации по услугам связи и классическим банковским продуктам можно в чате сервиса, в контакт-центре, а также в отделениях кредитного учреждения.