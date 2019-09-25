Минсвязи Татарстана переименовали в Министерство цифрового развития госуправления

Министерство информатизации и связи Татарстана преобразовано в Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи. Такое предложение президента республики Рустама Минниханова было согласовано сегодня на сессии Госсовета Татарстана.

В пресс-релизе министерства сказано, что его задачей станет «повышение качества жизни татарстанцев за счет внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг».

Как сообщал "Ъ-Казань", Рустам Минниханов сегодня поручил правительству республики разработать региональную программу развития электронной торговли.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"