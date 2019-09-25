В Татарстане создадут программу развития электронной торговли

«Правительству Республики Татарстан необходимо разработать программу развития электронной торговли в республике», - заявил президент Татарстана Рустам Минниханов в послании Госсовету региона в среду.

Он отметил, что уже сейчас в республике идет «активное внедрение систем электронной торговли». «Мы привлекли в республику крупнейших игроков этого рынка – компании OZON и Wildberries, которые реализуют в Зеленодольском районе проекты по строительству логистических центров», - сказал господин Минниханов . Он посоветовал татарстанским производителям «не упускать возможности стать поставщиками этих крупных компаний», отметив, что «главное для бизнеса сегодня – надежный сбыт продукции».

Глава региона добавил, что в республике запущен Электронный маркетинговый центр, «где предпринимателям созданы условия для реализации товара». «Использование биржевой площадки уже позволило 500 предприятиям продать продукции на сумму более 1,5 млрд руб.», - отметил Рустам Минниханов.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"