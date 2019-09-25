Сторонники шамана, собиравшегося «изгнать Путина», решили не идти в Москву

Отряд якутского шамана Александра Габышева, продолживший поход в сторону Москвы после задержания своего лидера, сегодня утром объявил о роспуске. Сам шаман находится в Якутии под подпиской о невыезде, против него возбуждено уголовное дело.

Как сообщил уральскому онлайн-изданию Znak.com один из участников группы, Алексей по прозвищу Легион, несколько человек из отряда были доставлены в отдел полиции в Слюдянке, где им «доходчиво объяснили, что мы идем против системы». «В случае, если не одумаемся, будем признаны террористами. Соответственно, с нами поступят как с террористами, и это только усугубит положение шамана. Поставили перед нами ультиматум и дали время до утра, до 7:00. После этого обещали штурм лагеря. Обсудив все в отряде, было принято решение прекратить движение и разойтись»,— сообщил изданию участник отряда.

Как сообщает управление МВД по Иркутской области, 24 сентября в полицию поступили сообщения от автомобилистов, следовавших по федеральной дороге Р258 «Байкал», а также организации, обслуживающей этот участок трассы в Слюдянском районе, о том, что по проезжей части следуют граждане, подвергая опасности себя и окружающих и затрудняя проезд транспортных средств. «Указанные лица были доставлены в отдел внутренних дел, где привлечены к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. После профилактической беседы о недопустимости выхода на дорогу они были отпущены»,— сообщило ведомство.

Напомним, 19 сентября господин Габышев, с марта 2019 года идущий из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина», был задержан на территории Бурятии. Позже стало известно, что в отношении его возбуждено уголовное дело за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Он находится в Якутии под подпиской о невыезде. В походе шамана сопровождали сторонники, которые присоединялись к нему по пути. После задержания Габышева отряд продолжил свой путь, а позже разделился. Часть путешественников добралась до Иркутска, где после жалоб жителей дома, где участники похода сняли квартиру, была доставлена в отдел полиции. У них взяли объяснения и отпустили. Утром один из участников группы, Евгений Ростокин по прозвищу Ворон, в своем YouTube-канале заявил, что прекращает поход, так как не видит смысла его продолжать в отсутствие шамана.

Подробнее о деле в отношении шамана — в материале “Ъ FM” «Танцы с бубном могут стать экстремизмом».

Екатерина Еременко, Иркутск