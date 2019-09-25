Татарстан отпразднует 30-летие принятия декларации о суверенитете

В 2020 году Татарстану «предстоит отпраздновать» не только 100-летие ТАССР, но и «30 лет со дня принятия декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан». Об этом заявил спикер Госсовета Фарид Мухаметшин по окончании послания президента республики Рустама Минниханова.

«Юбилейные мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях, городах и селах, на предприятиях республики»,— сказал господин Мухаметшин.

Декларация о государственном суверенитете Татарстана была принята 30 августа 1990 года Верховным советом ТАССР. В последние годы этот день отмечается в Татарстане как День республики и является праздничным нерабочим днем.

Напомним, 2020 год объявлен в Татарстане Годом 100-летия Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР).

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"