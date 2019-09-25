Рустам Минниханов объявил 2020 год в Татарстане Годом 100-летия ТАССР

2020 год объявлен в Татарстане Годом 100-летия Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР). Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая с ежегодным посланием.

«Предстоящий 100-летний юбилей ТАССР обращает нас к истокам становления республики, ее героического пути и нашей современной государственности»,— сказал господин Минниханов.

ТАССР была образована в мае 1920 года. В прошлом году президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия ТАССР на федеральном уровне.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"