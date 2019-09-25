Нижний Новгород рассчитывает привлечь 10 кредитных линий суммарно на 3,3 млрд рублей

Департамент экономического развития и закупок администрации Нижнего Новгорода объявил 10 электронных аукционов по открытию городу кредитных линий суммарно на 3,3 млрд руб., сообщается на сайте госзакупок. Итоги торгов подведут после 14 октября.

Каждая линия привлекается на год, процент за пользование средствами не должен превышать 8%. Так, городу требуются три невозобновляемые линии на 200 млн руб. (не более 16 млн руб. за пользование), три возобновляемые линии на 500 млн руб. (не более 40 млн руб. за пользование), две невозобновляемые линии на 300 млн руб. (не более 24 млн руб.) и две возобновляемые линии на 300 млн руб. (не более 24 млн руб.).

Ранее в августе Нижний Новгород привлек на аукционах шесть кредитных линий суммарно на 2,5 млрд руб.

Анастасия Еремина