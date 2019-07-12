Администрация Нижнего Новгорода возьмет 2,5 млрд рублей кредитов

Администрация Нижнего Новгорода объявила шесть аукционов на открытие кредитных линий на общую сумму в 2,5 млрд руб., сообщается на портале госзакупок. Процентная ставка за пользование каждым кредитом составит 8,5% годовых.

Согласно условиям конкурса, все кредиты требуются на один год. Одна кредитная линия на 500 млн руб. должна быть возобновляемой (стоимость аукциона 42,5 млн руб.), еще три займа на 500 млн руб. каждый должен быть невозобновляемым (стоимость каждого аукциона 42,5 млн руб.). Еще планируется привлечь невозобновляемые кредитные линии на 200 млн руб. (стоимость 17 млн руб.) и на 300 млн руб. (25,5 млн руб.).

Ранее в июне Сбербанк открыл Нижнему Новгороду пять кредитных линий суммарно на 2,2 млрд руб. Тогда процентная ставка по ним составила 8,75%. Напомним, в июне же Центробанк РФ понизил ключевую ставку с 7,75% до 7,5%.

Анастасия Еремина