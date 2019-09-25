Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает трех проектах, которые представлены в Мультимедиа Арт Музее: «Героический монумент», «Мимошедшее время» и выставке фотографа Евгения Умнова.

Я уже анонсировал недавно начало выставочного сезона в московском Мультимедиа Арт Музее. Сразу семь выставок. Коротко повторю: «Розмари Трокель» — немецкая феминистка 1980-х годов; «Звезды мирового балета в объективе легендарного Сержа Лидо» — все парижские балетные и тусовочные львы и львицы за полвека почти. Lobster Land — это художник и дизайнер Филип Колберт со своим лобстером, героем его художественных произведений и снов, и мечтаний, наверное. «Парадиз» — это много разного размера цветов и листьев Александры Вертинской.

На трех оставшихся остановлюсь чуть подробнее. «Героический монумент» Владимира Янкилевского — своеобразная реконструкция его одноименной выставки 1994 года в Центре Помпиду в Париже. Художник ушел из жизни в прошлом году, чуть не дожив до 80-летия и первой персональной выставки в России, в ММОМА. Осталось огромное наследие, которое надо разбирать, анализировать, экспонировать.

«Мимошедшее время» — так назвали выставку Варвары Родченко, дочери легендарных авангардистов Александра Родченко и Варвары Степановой, ушедшей из жизни 27 июля, на 94-м году жизни. Она была живописцем, графиком, оформляла еще в 1960-е обложки культового журнала «Декоративное искусство СССР». И терпеливо исполняла главную обязанность своей жизни — хранила и поддерживала память о родителях. Директор и создатель музея МАММ Ольга Свиблова пишет: «Без Варвары Александровны не родился бы наш музей. В самый трудный момент, когда руки опускались, и хотелось все бросить, простые и светлые [ее] советы помогали посмотреть на жизнь с другой, неожиданной точки зрения. Именно этот завет оставил нам Александр Родченко. И силы возвращались».

И новые поступления в МАММ. На этот раз Евгений Умнов, проработавший фотокором в «Огоньке» четверть века. Нас увлекли снимки таинственного сверхтяжелого транспортного вертолета, в который въезжает старая «Волга». И космонавты на трибуне Мавзолея с Никитой Хрущевым, который весело треплет по голове Валентину Терешкову. Видимо, «Первому» тоже рассказали, как «Чайка» взяла и перекрасилась перед самым полетом в темный цвет (а была блондинкой).