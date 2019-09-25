Ущерб от преступлений в лесной сфере Сибири превышает 10 млрд рублей

Эксперты оценивают ущерб для экономики Сибирского федерального округа от преступлений в лесной сфере на сумму более 10 млрд руб. Об этом сообщил полпред президента в округе Сергей Меняйло на совещании под руководством генпрокурора России Юрия Чайки в Красноярске.

«В большинстве случаев это незаконные рубки, ущерб от которых составляет около 6 млрд руб. Ущерб от невозвращения валютной выручки от продажи лесоматериалов оценивается в 4 млрд руб. Кроме того, 1 млрд руб. составляет сумма недополученных налоговых платежей. Также вследствие несоблюдения лесного законодательства ежегодно пожарами уничтожаются сотни тысяч гектаров леса»,— сказал господин Меняйло.

По информации полпреда, в Сибирском федеральном округе сосредоточены 35% запасов древесины России, из них 60% составляет запас спелых и перестойных насаждений.

О том, как горела сибирская тайга в этому году, читайте в материале “Ъ” «Пожары наступают»

Илья Николаев