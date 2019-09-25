Арбитражный суд оставил без движения заявление ФНС о признании ТЦ ЦУМ из Ижевска банкротом

Арбитражный суд Удмуртии оставил без движения заявление ФНС о признании ООО «Торговый центр "ЦУМ"» из Ижевска банкротом. Определение суда размещено в системе «СПАРК» 24 сентября.

«К заявлению ФНС России не приложены доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения в достаточном объеме у ООО «ТЦ "ЦУМ"» имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве. С учетом изложенного и на основании ст. 128 АПК РФ, ст. 44 Закона о банкротстве заявление ФНС России подлежит оставлению без движения до устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения»,— говорится в документе.

ФНС предложили устранить эти недостатки и представить в Арбитражный суд доказательства у наличии ТЦ ЦУМ имущества, достаточного для погашения расходов по делу о банкротстве до 25 октября 2019 года. Отметим, что основанием заявления о банкротстве стала задолженность ТЦ ЦУМ по обязательным платежам в бюджет в размере 5,32 млн руб., из которых 352,9 тыс. руб. — пени.

Напомним, что ранее ФНС России по Удмуртии повторно направила в Арбитражный суд республики заявление о признании ТЦ ЦУМ банкротом. В 2018 году ФНС уже подавало в Арбитражный суд региона заявления о банкротстве ЦУМа и ООО «Торговый центр "Горького 79"», входящих в структуру ООО «УК Сайгас Групп». Согласно материалам суда, сумма заявленных требований к ТЦ ЦУМ составляла 1,6 млн руб., сумма иска к ООО «Торговый центр "Горького 79"» не разглашалась.