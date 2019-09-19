ФНС вновь намерена признать ТЦ ЦУМ из Ижевска банкротом

Управление ФНС России по Удмуртии повторно направило в Арбитражный суд республики заявление о признании ООО «Торговый центр "ЦУМ"» банкротом. Соответствующая информация опубликована в системе «СПАРК».

Напомним, что в 2018 году ФНС по Удмуртии уже подавало в Арбитражный суд региона заявления о банкротстве ООО «Торговый центр "ЦУМ"» и ООО «Торговый центр "Горького 79"», входящих в структуру ООО «УК Сайгас Групп». Согласно материалам суда, сумма заявленных требований к ООО «Торговый центр "ЦУМ"» составляла 1,6 млн руб., сумма иска к ООО «Торговый центр "Горького 79"» не разглашалась.