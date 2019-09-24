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В Самаре задержали депутата и общественника Аркадия Лазарева

В Самаре задержали депутата и общественника Аркадия Лазарева по подозрению в коммерческом подкупе. Об этом “Ъ-Волга” стало известно из собственных источников в силовых структурах.

По данным источника, депутат совета депутатов Самарского района, член «Единой России», активист ОНФ предложил конкурирующей организации отказаться от участия в аукционе в пользу своей фирмы.

Аркадий Лазарев недавно разместил в соцсетях информацию о картельных сговорах в Самарской области, пообещав позже рассказать о провокациях в свой адрес. В прошлом году он пожаловался на произвол полицейских в Самаре во время ЧМ-2018.

Евгений Чернов


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