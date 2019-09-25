Средний размер лимита по кредитным картам на Кубани составил 49,5 тысячи рублей

В Краснодарском крае в январе-августе текущего года средний размер лимита по кредитным картам увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,5% и составил 49,5 тыс. руб. Такие данные публикует Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране средний лимит на кредитках составляет 50,6 тыс. руб. За год оон увеличился на 14,2% (был — 49 тыс. руб.). Краснодарский край по величине данного показателя занимает 20-е место. В первую тройку традиционно входят Москва (96,6 тыс. руб.), Санкт-Петербург (75,66 тыс. руб.) и Московская область (72,2 тыс. руб.). Самую высокую динамику по росту лимита показали Алтайский край (+27,2%), Кемеровская (+23,7%) и Самарская (+22,4%) области.

Гендиректор НБКИ Александр Викулин отмечает, что на ситуацию оказывает влияние снижающийся уровень просроченной задолженности по кредитным картам, что позволяет банкам постепенно увеличивать средний размер «карточных» лимитов.

Отмечается, что наибольший средний размер лимитов по картам в 2019 году у заемщиков в возрасте от 40 до 49 лет - 65,3 тыс. руб., а самый низкий – у граждан моложе 25 лет - 35,4 тыс. руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, по итогам января-августа текущего года Краснодарский край занял третью строчку рейтинга среди российских регионов по объему выдачи банками новых кредитных карт. Так, за восемь месяцев в регионе было выдано 317,3 тыс. новых кредиток. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (256,4 тыс.) составил 23,8%.

Дмитрий Михеенко