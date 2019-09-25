Средний кредит пенсионеров вырос на 20%

В России средний размер потребительских кредитов среди людей в возрасте от 60 до 65 лет в январе-августе увеличился на 21,7% (до 136 319 руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а среди граждан старше 65 лет — на 19,8% (до 99 740 руб.), сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Рост произошел во всех возрастных категориях, однако у лиц пенсионного возраста он оказался наиболее существенным. Среднее значение займа среди всех возрастов увеличилось выросло на 12,7% и составило 180,4 тыс. руб.

На сколько вырос средний потребкредит среди разных возрастных категорий:

моложе 25 лет — на 9,9% (до 85 567 руб.);

от 25 до 29 лет — на 10,7% (до 144 923 руб.);

от 30 до 39 лет — на 10,5% (до 197 506 руб.);

от 40 до 49 лет — на 12,0% (до 229 575 руб.);

от 50 до 59 лет — на 17,1% (до 212 915 руб.);

от 60 до 65 лет — на 21,7% (до 136 319 руб.);

старше 65 лет — на 19,8% (до 99 740 руб.).

Наибольший средний размер выданных потребкредитов среди регионов наблюдается в Москве — 418 149 руб. В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский АО — Югра и Ленинградская область. Самый низкий показатель зафиксирован в Алтайском крае, где он составил 118 607 руб.

Как ранее сообщал “Ъ”, в России наблюдается тренд на сокращение ставок по вкладам: средняя максимальная ставка сократилась до 6,71% — минимального значения с сентября 2018 года. Однако вслед за ними дешевеют и потребительские кредиты, которые пользуются у населения куда большей популярностью, чем вклады.

Подробности — в приложении к “Ъ” «Ни дать, ни взять».