«Общественный городской транспорт» снова требуют признать банкротом

В арбитражном суде Челябинской области зарегистрировано заявление о признании банкротом ООО «Общественный городской транспорт» (ОГТ, принадлежит администрации Челябинска). С иском на 5,9 млн руб. обратилось ООО «Назаров Сикьюрити Текнолоджиз». Информация об этом содержится в картотеке суда. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Это второй иск о признании банкротом челябинского транспортного предприятия «Общественный городской транспорт». В июне в арбитражный суд Челябинской области обратилась инспекция Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району Челябинска с суммой исковых требований в 19,6 млн руб. Однако стороны пришли к соглашению, и ОГТ не вступил в процедуру банкротства.

ООО «Общественный городской транспорт» было создано в апреле 2017 года на базе имущественного комплекса обанкротившегося МУП «Челябинский автобусный транспорт» (ЧАТ). В марте областная прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении руководства компании по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Было установлено, что должностные лица организации заключали фиктивные и необоснованно дорогие контракты на ремонт и техническое обслуживание автобусного парка Челябинска. Ущерб городскому бюджету превысил 6 млн руб.